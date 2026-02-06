Curitiba recolhe 435 toneladas de resíduos após temporal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba mobilizou equipes para recolher 435,40 toneladas de lixo e resíduos deixados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade na quarta-feira (4/2). As secretarias municipais do Meio Ambiente (SMMA) e de Obras Públicas (Smop) atuaram em todas as regiões para minimizar os estragos causados pelo temporal.

No bairro Alto Boqueirão, foram retiradas 29,95 toneladas de lixo, com oito caminhões e 24 coletores das equipes de Limpeza Pública da SMMA. No Xaxim, dois caminhões e seis coletores recolheram 5,45 toneladas. Os trabalhos continuam intensificados nas dez regionais da cidade.

Além de materiais danificados pela chuva, como colchões e móveis, as equipes também atuaram na retirada de árvores e galhos derrubados pelos ventos fortes. A Smop recolheu cerca de 400 toneladas de entulhos, resíduos vegetais e lixos acumulados em rios, córregos e galerias de drenagem.

Ações preventivas e orientações à população

O superintendente de Controle Ambiental, Ibson Gabriel Martins de Campos, ressaltou a importância do descarte correto de resíduos: “O descarte jamais deve ser feito em finais de rua, terrenos baldios ou rios. O correto é deixar para que a estrutura pública realize o recolhimento”.

A Prefeitura recomenda que a população mantenha calhas, ralos e condutores de água limpos, evite jogar lixo nas ruas e rios, e fique atenta a sinais de perigo como rachaduras no solo ou inclinação de árvores. Em caso de necessidade de remoção de árvores na via pública, os moradores devem contatar a Central 156 de Atendimento ao Cidadão.

As equipes da Defesa Social e Trânsito, Defesa Civil, Fundação de Ação Social (FAS) e administrações regionais seguem mobilizadas para atender a população e reduzir os impactos das chuvas, realizando limpeza, desobstrução de bocas de lobo e galerias pluviais, e monitoramento de áreas de risco.