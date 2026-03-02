Curitiba recebe visita do Ministério para melhorar espaços infantis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Casa da Mulher Brasileira de Curitiba recebeu nesta segunda-feira (2/3) uma visita técnica do Ministério das Mulheres. O objetivo é realizar um estudo nacional para redesenhar e qualificar os espaços destinados às crianças que acompanham suas mães durante atendimentos nas unidades do programa.

A agenda incluiu visitas a duas unidades com realidades distintas: a de Salvador, inaugurada em 2023 e considerada a mais recente do país, e a de Curitiba, uma das mais antigas e referência nacional. O estudo visa cruzar experiências para idealizar ambientes psicopedagógicos mais estruturados, seguros e adequados à permanência das crianças durante o período de espera.

A proposta vai além da ampliação física das brinquedotecas, focando na criação de espaços planejados, com abordagem pedagógica e acolhimento qualificado. O objetivo é alinhar esses ambientes às diretrizes de proteção integral à infância dentro da política de enfrentamento à violência contra as mulheres.

Participaram da visita Maura Luciane Souza, coordenadora-geral de Fortalecimento da Rede de Atendimento da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, e Darlan Rosa, artista plástico e colaborador em projetos voltados à infância, conhecido por criar o personagem Zé Gotinha.

A iniciativa busca contribuir para a construção de um novo padrão de espaço psicopedagógico dentro das Casas da Mulher Brasileira, garantindo que as crianças estejam em um ambiente seguro e acolhedor enquanto as mães são atendidas, como parte essencial da política de proteção.