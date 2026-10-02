Curitiba recebe projeto que usa arte e humor para humanizar hospitais

Uma rotina marcada por tratamentos, exames e apreensão ganha momentos de leveza e descontração em Curitiba. Pela primeira vez na capital paranaense, o projeto Rumo ao Riso realiza uma série de visitas a hospitais locais nos dias 6, 7 e 8 de outubro. A iniciativa leva música, improvisação, humor e escuta sensível a pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde.

A passagem da equipe por Curitiba coincide com as comemorações do Dia Mundial do Sorriso, celebrado na primeira sexta-feira de outubro. A data foi criada em 1999 pelo artista gráfico americano Harvey Ball, criador do famoso símbolo Smiley Face (a carinha amarela sorridente), com o objetivo de incentivar boas ações e gentileza no dia a dia.

A idealizadora e diretora do Rumo ao Riso, Gabi Roncatti, destaca que a chegada à capital paranaense representa um marco na trajetória da iniciativa, que já percorre diversas regiões do país.

“Estar em Curitiba é muito especial. Cada nova etapa é uma vitória para o Rumo ao Riso, porque queremos atingir cada vez mais pessoas e conscientizar sobre a importância do sorriso para a saúde física, mental e para a nossa convivência em grupo. Além disso, Curitiba é uma cidade de referência nacional em tratamento médico e um lugar onde sempre fui muito bem recebida em meus shows. Faço questão de voltar”, afirma Roncatti.

As intervenções do projeto são planejadas para respeitar o momento e o espaço de cada pessoa no ambiente hospitalar. Em alguns leitos, a interação acontece por meio de brincadeiras e palhaçaria. Em outros, surge em forma de canção, conversa calma ou simplesmente uma presença acolhedora. O foco é enxergar o indivíduo além da enfermidade ou do diagnóstico.

Segundo Gabi, a expansão do projeto pelo Brasil é resultado direto de qualificação técnica e acompanhamento das pesquisas na área de saúde. “Aprendemos junto com a ciência o que é melhor para a experiência do paciente, do acompanhante e do profissional de saúde, para cuidar de quem cuida da gente. Nos especializamos para levar artistas cada vez mais preparados para dentro dos hospitais”, explica a diretora.

Além de beneficiar quem está em tratamento, as ações alcançam médicos, enfermeiros e equipes de apoio, criando pausas necessárias na rotina hospitalar. Para a idealizadora, a presença da arte no ambiente de saúde funciona como uma ferramenta ativa no bem-estar diário.

“A arte na humanização não é apenas levar uma apresentação para o hospital, é fazer arte junto com quem está ali. A ciência prova que a gente se expressa e desabafa através da música, do desenho e da escrita. O riso e a leveza caminham lado a lado com a cura”, completa Gabi Roncatti, idealizadora e diretora do projeto Rumo ao Riso.

O Rumo ao Riso segue em circulação nacional promovendo encontros focados no afeto e na humanização do atendimento em saúde.