Curitiba recebe prêmio por restaurante popular e fazenda urbana no Tatuquara

Curitiba foi premiada na noite desta quinta-feira (27/11) com o Design for a Better World Award 2025, no Museu Oscar Niemeyer. O reconhecimento veio pelo recém-inaugurado Restaurante Popular e Fazenda Urbana do Tatuquara, projetos que ampliam o acesso à alimentação de qualidade e fortalecem a produção sustentável de alimentos na cidade.

A conquista foi na categoria Arquitetura e Cidades, com autoria da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). O prêmio celebra iniciativas capazes de transformar a sociedade com criatividade, inclusão e sustentabilidade.

Detalhes dos projetos premiados

O novo Restaurante Popular, sexto da cidade, oferece 500 refeições diárias a R$ 3. Instalado em frente ao Terminal do Tatuquara, o prédio de 580 m² conta com fachada de vidro para iluminação natural, telhas termoacústicas e 180 painéis fotovoltaicos para redução de custos energéticos.

Ao lado, a Fazenda Urbana reúne cultivo de hortaliças, frutíferas e plantas medicinais, além de promover atividades de educação alimentar e apoiar iniciativas como o Banco de Alimentos e o Mesa Solidária.

Esta é a terceira vez que Curitiba recebe o Design for a Better World Award, reforçando seu protagonismo em políticas públicas inovadoras. A cidade integra desde 2014 a Rede de Cidades Criativas do Design da Unesco, que reconhece a criatividade como fator estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável.