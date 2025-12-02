Curitiba recebe missão alemã para investimento em transporte sustentável

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma comitiva alemã iniciou nesta terça-feira (2/12) uma nova etapa da missão para confirmar o investimento de €100 milhões (cerca de R$619 milhões) na ampliação das iniciativas de eletromobilidade e eficiência energética do transporte público de Curitiba. O grupo inclui representantes do KfW Bankengruppe (banco estatal de Desenvolvimento da Alemanha), do Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha (BMZ), da Embaixada da Alemanha no Brasil, da Agência Alemã para Cooperação Internacional (GIZ) e do Instituto de Metrologia da Alemanha (PTB).

O financiamento será destinado à aquisição de 84 ônibus elétricos para o BRT Leste-Oeste, construção de dois postos de eletromobilidade, instalação de painéis fotovoltaicos em 27 equipamentos urbanos e construção da fase 2 da Pirâmide Solar de Curitiba – Parque Fotovoltaico da Caximba.

Durante reunião com a delegação alemã, o prefeito Eduardo Pimentel destacou a importância da cooperação internacional: “Essa parceria com o governo alemão, com o banco KfW e a agência GIZ é muito importante para Curitiba. Nossa cidade tem essa característica de fazer parcerias com outros países e queremos fortalecer isso.”

A comitiva alemã conheceu projetos de mobilidade sustentável de Curitiba e experimentou o sistema integrado de transporte da cidade. Gundula Weitz-Huthmann, diretora do Departamento da América Latina do BMZ, afirmou: “Viemos com uma delegação para conhecer como funciona essa parceria e estou convencida que temos boas práticas aqui em Curitiba. É algo que a gente na Alemanha pode aprender muito com vocês.”

A missão continua nesta quarta-feira (3/12) com alinhamentos do programa de investimento, incluindo atualizações sobre a Concessão do Transporte Público, o Programa Curitiba Carbono Neutro, cronograma de investimentos e critérios e contrapartidas sociais e ambientais previstas.