Curitiba recebe eventos para migrantes e idosos neste sábado

Curitiba sediará dois eventos importantes neste sábado (29/11): a 2ª Caminhada do Migrante e a Jornada Notarial. A caminhada, que visa proporcionar acolhimento e visibilidade aos recém-chegados na cidade, terá início às 10h em frente ao prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), na Praça Santos Andrade.

O percurso incluirá as ruas Conselheiro Laurindo, XV de Novembro e Marechal Deodoro. Após a caminhada, até as 16h, haverá um mutirão de serviços na nova Agência do Migrante, oferecendo consultoria jurídica, organização documental e informações sobre saúde, educação e cidadania.

Paralelamente, a 2ª Jornada Notarial acontecerá no saguão do Mercado Municipal, com entrada pela Avenida Sete de Setembro, das 10h às 17h. O evento, promovido pelo Colégio Notarial do Brasil – Seção Paraná (CNB/PR), focará em documentos públicos de interesse para pessoas com 60 anos ou mais, como testamentos, procurações e autorizações eletrônicas de doação de órgãos.

Ambos os eventos são gratuitos e abertos ao público, visando oferecer suporte e informações importantes para migrantes e idosos na cidade.