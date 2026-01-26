Curitiba recebe consultoria para se tornar Destino Turístico Inteligente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba recebe, de 26 a 28 de janeiro de 2026, uma visita técnica de consultoria para aplicação do Modelo Metodológico de Destinos Turísticos Inteligentes (MM RI-DTI). A iniciativa, coordenada pela Rede Ibero-Americana de Destinos Turísticos Inteligentes, marca a etapa de diagnóstico do processo que avalia o nível de maturidade da cidade como destino turístico.

O modelo MM RI-DTI é uma ferramenta de diagnóstico e planejamento estratégico criada a partir de uma parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a SEGITTUR (Espanha). Estruturado em cinco pilares – Governança, Sustentabilidade, Tecnologia, Inovação e Acessibilidade – o modelo permite uma análise aprofundada da gestão do destino turístico.

Durante a visita, estão previstas reuniões técnicas, workshops, análise documental e visitas a atrativos e equipamentos turísticos da cidade. O objetivo é avaliar como Curitiba se organiza, planeja e integra políticas públicas para melhorar a experiência do visitante e a qualidade de vida dos moradores.

A programação inclui visitas à Rua 24 Horas, Linha Turismo, Jardim Botânico, Mercado Municipal, Torre Panorâmica e Parque Barigui. Também está prevista uma reunião no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) para apresentação da plataforma Hipervisor Urbano, que poderá ser utilizada para contagem de público em eventos como o Natal de Curitiba.

Após o diagnóstico, o processo seguirá com a elaboração do Plano de Transformação DTI em fevereiro e uma auditoria em março. Ao final, Curitiba será classificada conforme seu nível de maturidade como Destino Turístico Inteligente, podendo alcançar os estágios de Exploração, Ascensão ou Excelência.