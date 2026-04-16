Curitiba recebe abertura do Campeonato Brasileiro de Escalada 2026

Curitiba sedia entre os dias 17 e 21 de abril a abertura da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de Escalada no Centro de Iniciação ao Esporte Cajuru, localizado no Parque Olímpico do Cajuru. A competição reúne os principais atletas do país em três categorias: Velocidade, Boulder e Paraescalada, com disputas que seguem padrões internacionais da modalidade.

O evento marca o início do calendário nacional da escalada esportiva e conta com a participação de atletas da Seleção Brasileira, jovens promessas e nomes consolidados do cenário nacional. O paredão de escalada do Parque Olímpico do Cajuru é atualmente o único no Brasil com padrões oficiais internacionais, atendendo às especificações técnicas exigidas para competições de alto nível.

Entre os destaques confirmados estão os paulistas Rodrigo Hanada, Felipe Ho e André Macedo, atual campeão brasileiro de Boulder, além dos paranaenses Pedro Egg, Caio Egg, Camila Flores e Raul Negochetko. Na Paraescalada, competem Marina Dias, bicampeã mundial, e Eduardo Miguel Schaus, medalhista de prata no Campeonato Mundial de 2025.

A programação começa na sexta-feira, 17 de abril, às 9h, com as qualificatórias de Boulder Feminino. No sábado ocorrem semifinal e final feminina, no domingo as disputas masculinas de Boulder, na segunda-feira as qualificatórias de Paraescalada e na terça-feira as finais de Velocidade e Paraescalada. O espaço sediou em 2025 a primeira etapa da Copa do Mundo de Escalada Esportiva realizada na América Latina.