Curitiba recebe 2 toneladas de doações de Ourinhos para Rio Bonito do Iguaçu

A Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba recebeu nesta quarta-feira (19/11) duas toneladas de donativos enviados pelo município de Ourinhos (SP) para apoiar as vítimas do tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu no dia 7 de novembro. O carregamento chegou à capital paranaense em um caminhão contendo roupas, água mineral, alimentos não perecíveis, cobertores e itens de higiene pessoal e limpeza.

Os donativos foram arrecadados ao longo de uma semana pelo Fundo Social do Município de Ourinhos, que mobilizou a população em dois pontos de coleta. Segundo Letícia Barão Ribeiro Moreira, assessora do Fundo Social, a parceria com Curitiba foi fundamental para garantir o encaminhamento das doações.

As doações foram armazenadas no Disque Solidariedade, serviço da FAS responsável pela coleta, triagem e distribuição de donativos para famílias em situação de vulnerabilidade social em Curitiba. Os itens serão transportados até Rio Bonito do Iguaçu nos próximos dias, junto às novas remessas organizadas pela Prefeitura.

O primeiro envio de doações para Rio Bonito do Iguaçu foi realizado na última segunda-feira (17/11), totalizando 15 toneladas. Foram enviados alimentos, roupas, calçados, colchões, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza e itens para reconstrução de casas, como portas, caixilhos e materiais de construção.

A campanha solidária continua com pontos de coleta nas dez regionais de Curitiba. Itens de higiene pessoal, materiais de limpeza e alimentos não perecíveis podem ser entregues em qualquer um dos 61 pontos distribuídos pela cidade. Materiais de construção devem ser encaminhados exclusivamente ao Disque Solidariedade, na sede da FAS, no Campo Comprido.