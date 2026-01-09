Curitiba realiza reunião intersetorial para combater dengue na segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realizará uma reunião intersetorial para enfrentamento à dengue na próxima segunda-feira (12/1), às 10h30, na Secretaria Municipal da Saúde. O encontro, coordenado pelo prefeito Eduardo Pimentel, envolverá as secretarias da Saúde, Meio Ambiente, Urbanismo e Comunicação Social.

A reunião visa manter a vigilância contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Em 2025, Curitiba conseguiu reduzir em mais de 90% os casos da doença em comparação com 2024, superando a média nacional de 75% de redução.

Após o encontro, o prefeito e secretários atenderão a imprensa para entrevistas sobre as estratégias de combate à dengue na cidade. A reunião acontecerá no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, localizada na Rua Francisco Torres, 830, no Centro de Curitiba.

A iniciativa faz parte dos esforços contínuos da administração municipal para prevenir surtos da doença, mantendo as ações de controle mesmo com o atual baixo número de casos registrados na capital paranaense.