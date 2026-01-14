Curitiba realiza primeiro mutirão contra dengue de 2026 no Sítio Cercado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O primeiro mutirão de combate à dengue de 2026 em Curitiba acontecerá nesta quinta-feira (15/1), a partir das 10h, no bairro Sítio Cercado. A ação percorrerá 23 quarteirões na área de abrangência da Unidade de Saúde São João Del Rey, no Distrito Sanitário Bairro Novo.

Agentes de endemias, agentes comunitários e equipes das secretarias municipais da Saúde e do Meio Ambiente participarão do mutirão, orientando a população local sobre medidas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

O ponto de encontro das equipes será em frente ao Centro de Educação Infantil (CMEI) Vila Vitória, localizado na Rua Carlos Roberto Ferreira, 160, no Sítio Cercado. A iniciativa visa intensificar as ações de combate à dengue no município, eliminando possíveis criadouros do mosquito e conscientizando os moradores sobre a importância da prevenção.

Moradores da região são incentivados a participar, recebendo orientações e colaborando com a vistoria de suas residências para eliminar focos do mosquito. O mutirão faz parte das estratégias da cidade para controlar a proliferação do Aedes aegypti e reduzir os casos de dengue em Curitiba.