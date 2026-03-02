Curitiba realiza mutirões contra dengue em quatro regionais em março

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba promoverá mutirões do programa Curitiba sem Mosquito em quatro regionais da cidade durante o mês de março: Cajuru, Portão, Santa Felicidade e CIC. As ações visam orientar a população sobre prevenção da dengue e realizar o recolhimento de entulhos que podem servir como criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Na Regional Cajuru, três ações serão realizadas. A primeira já está em andamento na área da Unidade de Saúde Solitude, com orientações à população nos dias 27/2 e 2/3, e recolhimento de materiais em 3/3. Outras duas ações ocorrerão nas áreas das Unidades de Saúde Lotiguaçu (6/3, 9/3 e 10/3) e Alvorada (13/3, 16/3 e 17/3).

Na Regional Portão, o mutirão acontecerá na área da US Santa Quitéria I, com orientações em 3/3 e 4/3, e recolhimento em 5/3. Em Santa Felicidade, a ação será na região da US Pinheiros (10/3, 11/3 e 12/3). Já na CIC, o mutirão atenderá a área da US Caiuá (17/3, 18/3 e 19/3).

O que será recolhido

Os moradores devem colocar os materiais para fora do imóvel na data da passagem dos caminhões. Serão recolhidos objetos inservíveis, materiais recicláveis, pneus (máximo de dois por residência), resíduos orgânicos e restos vegetais embalados (até 1 metro cúbico por residência).

Não serão coletados materiais com peso ou volume elevado, resíduos tóxicos e perigosos, veículos, além de pneus em grande quantidade. Para o descarte desses itens, é necessário entrar em contato com a prefeitura através do telefone 156.