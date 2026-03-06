Curitiba realiza formação sobre Censo Escolar para 550 servidores da Educação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quinhentos e cinquenta servidores da Educação de Curitiba, incluindo equipes diretivas e técnicos, participaram nesta sexta-feira (6/3) de uma formação sobre o Censo Escolar. O evento, realizado no Teatro Fernanda Montenegro, abordou normas de preenchimento de dados e funcionamento do sistema.

O Censo Escolar é preenchido pelas secretarias de Educação de todo o país através do sistema online Educacenso, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação. O processo envolve coleta de dados das escolas em duas etapas, com apoio e validação das secretarias estaduais e municipais.

Segundo o mais recente Censo Escolar divulgado pelo governo federal, Curitiba destaca-se como a capital brasileira com maior proporção de crianças da pré-escola (4 e 5 anos) matriculadas em tempo integral na rede municipal: 68,7%, totalizando 17.189 crianças de um total de 25.012 matrículas.

Além disso, desde 2022, Curitiba lidera o ranking nacional com a menor taxa de distorção idade-série na rede municipal pública, com 2,4%. Este indicador, produzido a partir dos dados do censo escolar, permite acompanhar o percentual de estudantes com idade acima da esperada para o ano em que estão matriculados.

A formação contou com a presença de superintendentes, assessores e diretores da Secretaria Municipal de Educação, além de chefes dos Núcleos da Educação das dez regionais, técnicos e representantes das unidades contratadas.