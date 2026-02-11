Curitiba realiza blitz educativa com instalação de antenas corta-pipas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Escola Pública de Trânsito de Curitiba (ABC Trânsito) promoverá nesta quinta-feira (12/2), das 9h às 11h, uma blitz educativa na Rua da Cidadania Matriz, localizada na Praça Rui Barbosa. A ação faz parte da campanha “A moto mais mortal do mundo” e visa conscientizar motociclistas sobre segurança no trânsito.

Durante o evento, serão distribuídos materiais educativos e instaladas gratuitamente antenas corta-pipas nas motocicletas. Essas antenas são dispositivos de segurança que protegem o motociclista e passageiros contra linhas com cerol, que podem causar ferimentos graves ou fatais.

A instalação de antenas corta-pipas é obrigatória para motos utilizadas no transporte de cargas e passageiros, conforme previsto no Artigo 139 A do Código de Trânsito Brasileiro e em resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Para os demais motociclistas, o item é recomendado como medida de segurança adicional.

A campanha “A moto mais mortal do mundo” busca alertar sobre os riscos no trânsito e promover comportamentos seguros, especialmente entre motociclistas, que estão entre os grupos mais vulneráveis. Como parte da iniciativa, foi construída uma moto utilizando peças de 12 veículos envolvidos em acidentes fatais na cidade.

Segundo dados da Superintendência de Trânsito de Curitiba, ocorre uma morte de motociclista a cada 5 dias na cidade. A blitz educativa é uma das ações para reduzir esse número e melhorar a segurança viária para todos os usuários.