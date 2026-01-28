Curitiba realiza blitz educativa com instalação de antenas corta-pipas em motos

A moto mais mortal do mundo

A Escola Pública de Trânsito de Curitiba (ABC Trânsito) promove nesta quinta-feira (29/1), das 9h às 11h, a segunda blitz educativa da campanha “A moto mais mortal do mundo”. A ação acontecerá em frente à Prefeitura de Curitiba, na Avenida Cândido de Abreu, 817, no Centro Cívico.

Durante o evento, serão distribuídos materiais educativos para conscientizar motociclistas sobre segurança no trânsito. Além disso, serão instaladas gratuitamente antenas corta-pipas nas motocicletas. Cerca de 3.500 antenas estão previstas para serem instaladas nas blitze educativas itinerantes da campanha até abril.

A diretora da Escola Pública de Trânsito, Melissa Puertas Sampaio, explica que a instalação da antena corta-pipas é obrigatória para motos utilizadas no transporte de cargas e passageiros, conforme o Artigo 139 A do Código de Trânsito Brasileiro e resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Para os demais motociclistas, o item é recomendável.

A campanha “A moto mais mortal do mundo” visa conscientizar sobre os riscos no trânsito, estimular comportamentos seguros e reforçar a importância da prevenção para reduzir feridos e mortes, especialmente entre motociclistas. Uma moto construída com peças de 12 motos envolvidas em acidentes fatais na cidade é o ponto central da campanha.

Segundo dados apresentados, Curitiba registra uma morte de motociclista a cada 5 dias. A iniciativa busca engajar a população para reduzir esse número e promover um trânsito mais seguro na cidade.

