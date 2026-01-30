Veja como participar

Curitiba realiza audiências públicas sobre Plano de Arborização Urbana

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
Atualizado: 30/01/26 16h12
Audiências públicas vão debater o futuro da arborização urbana de Curitiba e iniciam na próxima semana. Foto: Ricardo Marajó/SECOM (arquivo)

A Prefeitura de Curitiba promoverá audiências públicas nos dias 3, 5 e 10 de fevereiro para discutir o Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU). Os encontros acontecerão nas regionais Matriz, CIC e Santa Felicidade, respectivamente, e são abertos a toda população interessada em contribuir com o planejamento da arborização da cidade.

As audiências têm como objetivo apresentar os resultados do diagnóstico técnico, as diretrizes do plano e as espécies recomendadas para a arborização urbana de Curitiba. As contribuições e sugestões dos participantes serão analisadas e poderão ser incorporadas à versão final do documento, que será instituído por decreto municipal.

De acordo com o diagnóstico do PMAU, Curitiba possui atualmente cerca de 318,7 mil árvores adultas na arborização urbana, sendo 46,38% de espécies nativas e 53,62% exóticas, totalizando 217 espécies diferentes identificadas na cidade.

O plano estabelece diretrizes para a gestão, implantação, plantio, manutenção e monitoramento das árvores, considerando aspectos como características das ruas, infraestrutura urbana e espaçamento adequado entre as mudas. A versão atual do documento pode ser acessada no site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde também está disponível uma pesquisa online para sugestões de melhorias.

As audiências públicas serão realizadas nos seguintes locais e horários:

– 3/2, às 15h: Regional Matriz (Praça Rui Barbosa, 101 – Centro)
– 5/2, às 15h: Regional CIC (Rua Orlando Luís Lamarca, 458 – Cidade Industrial de Curitiba)
– 10/2, às 15h: Regional Santa Felicidade (Rua Santa Bertilla Boscardin, 213 – Santa Felicidade)

A participação da população nessas audiências é fundamental para garantir que o Plano Municipal de Arborização Urbana atenda às necessidades e expectativas dos moradores de Curitiba, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida na cidade.

