Curitiba realiza 3ª Conferência Municipal de Proteção Animal no sábado

A Prefeitura de Curitiba promoverá a 3ª Conferência Municipal de Proteção Animal neste sábado (29/11), das 8h30 às 14h, no Centro de Eventos Imap Barigui. O evento, organizado pelo Conselho Municipal de Proteção aos Animais (Comupa), é aberto ao público interessado em fortalecer as políticas de bem-estar animal na cidade.

Durante a conferência, os participantes poderão acompanhar discussões temáticas sobre proteção animal. Delegados instituídos nas pré-conferências e indicações institucionais terão direito a voto. O evento também elegerá representantes de ONGs, associações de moradores, universidades e instituições profissionais para compor a próxima gestão do Comupa.

A programação inclui credenciamento, cerimônia de abertura, palestra magna do delegado-chefe de Proteção ao Meio Ambiente do Paraná, apresentação da Política Pública de Proteção Animal de Curitiba, discussões em grupos e eleição dos novos membros do Comupa.

O Comupa, criado pela Lei 11.398/2005 e alterado pela Lei 14.2018/2012, é um colegiado que reúne instituições voltadas à proteção animal. Inclui representantes de secretarias municipais, conselhos regionais, entidades de classe, universidades, Câmara de Vereadores e organizações de proteção animal.

A conferência é resultado de 10 pré-conferências realizadas nas Administrações Regionais da cidade entre 25 de agosto e 3 de setembro, que definiram os temas a serem discutidos no evento principal.