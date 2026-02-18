Curitiba realiza 1º Festival da Torta Martha Rocha em março

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba sediará o primeiro Festival da Torta Martha Rocha de 4 a 15 de março, com a participação de 15 confeitarias. O evento celebra o doce, recentemente declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná, e passa a integrar o calendário oficial de comemoração do aniversário da cidade.

Durante o festival, cada estabelecimento oferecerá fatias da sobremesa pelo valor fixo de R$ 19,50, permitindo que o público experimente diferentes versões do clássico curitibano. A iniciativa é organizada pelo Curitiba Honesta, responsável por outros eventos gastronômicos na cidade, e conta com o apoio do Instituto Municipal de Turismo.

A torta Martha Rocha, criada em 1954 em Curitiba, homenageia Maria Martha Hacker Rocha, eleita Miss Brasil naquele ano. A receita é atribuída à confeiteira Dair da Costa Terzado, da Confeitaria das Famílias. Com o tempo, o doce se consolidou como presença marcante em celebrações familiares na região.

O reconhecimento oficial como Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná foi formalizado com a aprovação do projeto de lei nº 924/2025 pela Assembleia Legislativa do Paraná. A iniciativa busca fortalecer a identidade cultural local e estimular o turismo gastronômico na capital paranaense.