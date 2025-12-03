Curitiba promove última edição do ano do evento de adoção Amigo Bicho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realizará neste sábado (6/12) a 19ª e última edição do ano do evento de adoção de cães Amigo Bicho. A ação acontecerá no Parque Barigui, das 10h às 16h, em frente ao estacionamento da Avenida Cândido Hartmann, próximo ao Museu do Automóvel e da Casa Amarela.

Serão disponibilizados 50 cães para adoção, todos vacinados, castrados e microchipados. Os animais são provenientes do Centro de Referência de Animais em Risco (Crar) e de protetores independentes da cidade. O evento faz parte da campanha Dezembro Verde, que visa combater o abandono de animais e promover a guarda responsável.

Durante o Amigo Bicho, a Rede de Proteção Animal oferecerá microchipagem gratuita para cães. Esse procedimento facilita a localização dos animais em caso de perda. Além disso, a Família Folhas estará presente para fornecer orientações sobre adoção responsável para crianças e adultos.

O Dezembro Verde foi instituído como campanha municipal em Curitiba pela lei 15309/2018, em parceria com o Sindicato dos Aviários, Casas Agropecuárias e Pet Shops (Sindaca). A iniciativa busca intensificar a conscientização sobre guarda responsável no fim do ano, período em que há mais casos de abandono de animais.

Para quem não puder comparecer ao evento, o Crar mantém uma campanha permanente de adoção gratuita de cães e gatos. O centro funciona todos os dias, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC, incluindo fins de semana e feriados em regime de plantão.