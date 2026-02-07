Curitiba promove encontro de negócios no Bar do Alemão na próxima terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O primeiro Business Round de 2026 acontecerá na próxima terça-feira (10/2), a partir das 18h30, no tradicional Bar do Alemão, localizado no Largo da Ordem em Curitiba. O evento gratuito reúne startups, empreendedores, investidores e entusiastas da inovação para networking e oportunidades de negócios.

Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, o encontro faz parte do movimento Vale do Pinhão. Desde 2019, já foram realizadas 51 edições, com cerca de 10 mil participações.

A dinâmica do evento inclui pitches de negócios, onde startups apresentam soluções para investidores, além de um espaço aberto para divulgação de novidades e serviços. Há também um networking guiado para facilitar contatos entre profissionais de diferentes áreas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online. O Bar do Alemão fica na Rua Dr. Claudino dos Santos, 63, no Largo da Ordem.