Networking

Curitiba promove encontro de negócios no Bar do Alemão na próxima terça

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 07/02/26 09h01
Bar do Alemão vira ponto de encontro para o primeiro Business Round de 2026. Foto: Isabella Mayer/SECOM

O primeiro Business Round de 2026 acontecerá na próxima terça-feira (10/2), a partir das 18h30, no tradicional Bar do Alemão, localizado no Largo da Ordem em Curitiba. O evento gratuito reúne startups, empreendedores, investidores e entusiastas da inovação para networking e oportunidades de negócios.

Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, o encontro faz parte do movimento Vale do Pinhão. Desde 2019, já foram realizadas 51 edições, com cerca de 10 mil participações.

A dinâmica do evento inclui pitches de negócios, onde startups apresentam soluções para investidores, além de um espaço aberto para divulgação de novidades e serviços. Há também um networking guiado para facilitar contatos entre profissionais de diferentes áreas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online. O Bar do Alemão fica na Rua Dr. Claudino dos Santos, 63, no Largo da Ordem.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.