Curitiba promove encontro contra racismo religioso e celebra diversidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realizou na noite de sexta-feira (23/1) o 2º Encontro Municipal de Combate ao Racismo Religioso no Centro de Referência Afro Enedina Alves Marques, no bairro São Francisco. O evento, que integrou as ações do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa (21 de janeiro), reuniu lideranças religiosas e representantes de movimentos sociais para discutir pluralidade religiosa, direitos e mecanismos de defesa.

Promovido pela Secretaria da Mulher e Igualdade Étnico-Racial, o encontro abordou temas como mulheres e religiosidade, legislação e o diálogo inter-religioso como ferramenta para a construção de uma cultura de paz. A secretária Marli Teixeira Leite destacou a importância do evento para reafirmar o compromisso com os direitos humanos e enfrentar o racismo religioso.

A programação incluiu uma vivência espiritual com apresentações artísticas, reforçando o papel da cultura no fomento ao respeito entre diferentes crenças. Participaram do encontro representantes de diversas religiões e movimentos sociais, incluindo líderes de terreiros de umbanda, comunidades islâmicas, federação israelita, igrejas evangélicas e católicas, entre outros.

O evento buscou promover o diálogo e a reflexão sobre a diversidade religiosa no país, combatendo preconceitos e estereótipos que afetam diferentes grupos religiosos. A iniciativa reforça a importância da liberdade de consciência e crença, princípios fundamentais para uma sociedade plural e democrática.