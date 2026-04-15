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Curitiba promove Corrida Smart gratuita neste fim de semana

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 15/04/26 11h02
Fim de semana tem corridas Smart em Curitiba. Foto: Valquir Aureliano/SECOM (arquivo)

Curitiba recebe neste sábado (18/4) e domingo (19/4) as duas primeiras etapas da Corrida Smart, evento gratuito onde os participantes correm ou caminham no mínimo 5 km em percurso livre e retiram medalha ao final. As inscrições são feitas pelo aplicativo Guia Curitiba, das 6h às 11h do dia escolhido, com 200 vagas disponíveis em cada data. Os participantes devem comprovar tempo e distância por aplicativo de corrida.

No sábado, o ponto de largada e chegada será o Centro de Esporte e Lazer Arthur Bernardes, na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, Vila Izabel, das 7h às 11h. No domingo, a concentração acontece no Centro de Atividade Física Professora Judith Passos, na Alameda Professor Rubens Requião, 200, Mercês, ao lado da chaminé do Parque Barigui, no mesmo horário.

O evento também entregará as medalhas da primeira etapa do Circuito de Corrida de Rua de Curitiba 2026, realizada em março no Centro Cívico durante as comemorações dos 333 anos da cidade. O percurso fica a critério de cada corredor, mas largada e chegada devem ocorrer nos locais de inscrição.

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