Curitiba promove atividades gratuitas contra sedentarismo nos bairros

A Prefeitura de Curitiba realiza, de 9 a 15 de março, a Semana de Combate ao Sedentarismo com atividades físicas gratuitas em diversos pontos da cidade. A iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância da prática regular de exercícios para a saúde e qualidade de vida.

A programação inclui aulões de ginástica, ritmos, ioga, funcional e spinning em centros esportivos, ruas da cidadania e parques. As atividades são abertas a toda a comunidade e acontecem em diferentes horários para atender diversos públicos.

Entre os locais que receberão ações estão o Parque Barigui, Praça Afonso Botelho, Parque Olímpico do Cajuru e centros esportivos nos bairros Boqueirão, Xaxim, Fazendinha, CIC, Pinheirinho e Boa Vista. A programação completa está disponível no site da prefeitura.

O evento de encerramento acontece no domingo (15/3) no Parque Barigui, com aulas de ioga, funcional, ritmos e spinning, além de atividades para crianças como brinquedos infláveis e jogos. As atividades começam às 8h30 e seguem até o final da tarde.

A Semana de Combate ao Sedentarismo é uma oportunidade para os curitibanos experimentarem diferentes modalidades de exercícios e adotarem um estilo de vida mais ativo, contribuindo para a prevenção de doenças e melhoria da saúde.