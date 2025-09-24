Curitiba: previsão do tempo para esta quinta-feira (25/09)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta quinta-feira (25/09) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas na capital paranaense. Os curitibanos devem se preparar para enfrentar chuva leve ao longo do dia, com probabilidade de precipitação de 25%.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista para hoje é de 15°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 9°C. A sensação térmica, no entanto, pode variar entre 8°C e 14°C, devido à combinação de umidade e vento.

O clima em Curitiba estará bastante úmido, com a umidade relativa do ar chegando a 83% durante o dia e 95% à noite. O céu permanecerá encoberto, com 100% de cobertura de nuvens, o que contribuirá para a sensação de frio e umidade.

Os ventos soprarão predominantemente do leste-sudeste, com velocidade média de 16 km/h e rajadas que podem atingir 29 km/h. Apesar da chuva, não há previsão de tempestades severas, com apenas 10% de probabilidade de trovoadas.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante notar que o sol nascerá às 6h03 e se porá às 18h14. O índice UV máximo será de 4, considerado moderado, mas ainda assim é recomendável o uso de protetor solar nas horas de maior incidência solar.