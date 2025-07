Curitiba: presos suspeitos de série de roubos de carros em bairros da capital; Vídeo!

Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpre, nesta quarta-feira (30), dez mandados de prisão, entre temporários e preventivos, e sete ordens de busca e apreensão domiciliar. A ação mira suspeitos de integrar um grupo envolvido em roubos e furtos de veículos em Curitiba. Até o meio da manhã eram seis pessoas presas pela megaoperação.

A investigação aponta que o grupo estaria envolvido em pelo menos seis roubos à mão armada e três furtos, entre carros e motocicletas. Os crimes ocorreram nos bairros Portão, Santo Inácio, Bigorrilho, Sítio Cercado, Uberaba e Pinheirinho, além de furtos registrados entre junho e julho nas regiões das Mercês, Campo Comprido e Cristo Rei.

Em um dos casos, ocorrido no dia 18 de junho, um homem armado abordou uma vítima que saía de um mercado no bairro Portão. Ele roubou a chave do carro, as compras e fugiu com o veículo, que foi localizado ainda no mesmo dia, abandonado no bairro Novo Mundo pela Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Roubos com muita violência

Segundo a delegada Anna Karyne Turbay, os crimes foram cometidos de forma isolada, por suspeitos que ora agem sozinhos, ora em grupo. Em outro roubo, no dia 2 de julho, imagens mostram um homem abordando a motorista e o passageiro no momento em que entram no carro.

Os mandados estão sendo realizados simultaneamente em Curitiba, em Rio Branco do Sul, Região Metropolitana de Curitiba, e em Guaratuba, litoral do estado.

Queda no roubo de veículos

Dados da Secretaria da Segurança Pública do Paraná apontam queda de 43% nos roubos de veículos em Curitiba entre janeiro e maio deste ano. Ao todo, foram 82 registros, contra 144 no mesmo período de 2024. Os furtos também caíram 38,4%, passando de 1.435 para 884 ocorrências.

