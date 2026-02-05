Conexão Educação

Curitiba prepara rede municipal para volta às aulas na próxima semana

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 05/02/26 17h03
Prefeito Eduardo Pimentel participa do encontro Conexão Educação, com diretores de CMEIs. Curitiba, 05/02/2026. Foto: Pedro Ribas/SECOM

A Prefeitura de Curitiba realizou nesta quinta-feira (5/2) um encontro com equipes gestoras e técnicas da Secretaria Municipal da Educação, diretores e vices das 188 escolas e 240 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) para alinhar os detalhes da volta às aulas na rede municipal, marcada para terça-feira (10/2). O evento, chamado Conexão Educação, aconteceu no Teatro Fernanda Montenegro.

Durante o encontro, foram discutidas questões pedagógicas e de infraestrutura visando o novo ano letivo. O prefeito Eduardo Pimentel destacou a prioridade dada à educação e a parceria com a Secretaria da Saúde para ações de vacinação e combate à dengue nas escolas.

A rede municipal de Curitiba conta atualmente com mais de 428 unidades educacionais de Educação Infantil e Ensino Fundamental. No período de férias, 63 escolas e CMEIs receberam obras de melhoria, incluindo serviços de pintura, roçadas e limpezas específicas para o combate à dengue.

Entre as novidades para 2026, a Prefeitura anunciou a realização de concursos públicos para a área da educação e a oferta de pós-graduação em gestão escolar para os profissionais da rede. Também foram mencionados projetos como o Curitiba Presente, para incentivar a assiduidade dos estudantes, e o Curitiba Leitora, voltado ao estímulo da leitura.

A rede pública de ensino de Curitiba ocupa atualmente a terceira posição entre as capitais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). As aulas na rede municipal retornam oficialmente na próxima terça-feira, dia 10 de fevereiro.

