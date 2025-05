Curitiba pode ter multa de R$ 1000 para quem usar drogas em locais públicos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma proposta de atualização da lei 15.287/2018, de autoria do vereador Tico Kusma (PSD), poderá resultar em multa de até R$ 1 mil a quem for flagrado usando drogas ilícitas em espaços públicos de Curitiba.

Na nova redação, o projeto apresenta uma importante ressalva: as penalidades administrativas não serão aplicadas a dependentes químicos em situação de rua ou em contexto de vulnerabilidade social. Para estes casos, o projeto determina o encaminhamento aos serviços municipais de saúde especializados no tratamento da dependência química.

A lei atual, em vigor desde 2018, “dispõe sobre a divulgação de informações para a prevenção ao uso de drogas e sobre sanções administrativas aplicadas pelo Município”. O texto vigente prevê apenas a execução de medidas educativas para flagrantes de uso de drogas ilícitas em locais públicos frequentados por crianças, adolescentes, gestantes e idosos.

Com a alteração proposta, além das medidas educativas já previstas, o infrator poderá ser penalizado com multa administrativa, o que representa um endurecimento significativo da legislação municipal sobre o tema.

A Câmara Municipal de Curitiba ainda não definiu a data para votação da proposta, que deverá passar pelas comissões antes de ir a plenário.

A seguir, confira um comparativo entre a legislação atual e as alterações sugeridas pelo projeto:

A LEI 15.287/2018 O QUE DIZ A LEI HOJE O QUE PODE MUDAR NA LEI Art. 2º – Tipificação Uso de drogas ilícitas em locais públicos específicos. Mantém a redação, mas inclui expressamente a maconha como exemplo de droga ilícita. Sanções administrativas I. Participar de grupos ou cursos educativos II. Participar de programas municipais de combate às drogas I. Multa de R$ 100,00 II. Participar de grupos/cursos III. Participar de programas municipais Isenção de multa Não prevista. Prevista para quem cumprir o inciso II e comprovar falta de recursos. Descumprimento das medidas Não previsto. Multa de até R$ 1.000,00 (10x R$ 100) por descumprimento injustificado. Procedimento formal Não detalhado. Criação de termo de notificação pelo órgão competente. Casos de vulnerabilidade social Não contemplado. Exclui sanções para dependentes em situação de rua e vulnerabilidade, com encaminhamento à saúde pública.

Em que pé está o projeto?



A proposta de lei já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e aguarda a análise do colegiado de Educação, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Se chegar à votação em plenário, for aprovada e sancionada, a multa de R$ 100 para o uso de drogas ilícitas em espaços públicos entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial de Curitiba.