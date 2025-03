Curitiba pode permitir pets nos ônibus: proposta tramita na Câmara

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitibanos, preparem-se para uma possível mudança no transporte coletivo da cidade! Na próxima terça-feira (18), a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) votará uma proposta que pode revolucionar a mobilidade de tutores de animais de estimação.

O projeto, de autoria do vereador Tico Kuzma (PSD), visa permitir o transporte de pets de até 15 kg nos ônibus, estações-tubo e terminais da capital paranaense. A votação, que ocorrerá em primeira instância, será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Legislativo.

Entre os detalhes da proposta, está a alteração da lei municipal 12.597/2008 com a inclusão do direito de transporte de cão-guia para passageiros com deficiência visual e permissão para animais domésticos de até 15 kg.

Kuzma argumenta: “O transporte coletivo possui caráter social e a medida irá beneficiar as pessoas de baixa renda que não possuem outra alternativa de mobilidade”.

Na proposta, há regras no transporte de animais: proibição nos horários de pico (exceto para procedimentos cirúrgicos comprovados); limite de dois animais por veículo; uso obrigatório de caixas de transporte; veto a cães de raças consideradas violentas e restrição a animais que possam comprometer a segurança dos passageiros.

Se aprovada em primeira votação, a proposta seguirá para segundo turno na quarta-feira (19). Caso sancionada pelo prefeito, a lei entrará em vigor 60 dias após a publicação oficial.