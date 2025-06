Curitiba pode ganhar Rota Moto e Rock para impulsionar turismo cultural

Um projeto de lei que institui a Rota Moto e Rock na cidade foi apresentado na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). O objetivo da proposta da vereadora Delegada Tathiana Guzella (União), é consolidar o papel de destaque do município no cenário cultural e turístico nacional, além de promover a integração e a valorização de dois segmentos culturais de grande expressão em Curitiba: o universo do motociclismo e o movimento do rock.

De acordo com o texto de justificativa do projeto de lei, Curitiba foi reconhecida oficialmente como a “Cidade Mais Rock and Roll do Brasil” com a promulgação da lei municipal 16.458/2024.

Dessa forma, a criação da Rota Moto e Rock proporcionará uma identidade única a diversos estabelecimentos comerciais que dialogam com essas culturas, como bares, restaurantes, casas de show e clubes voltados para motociclistas e fãs de rock. “Este roteiro não só atrairá turistas, mas também incentivará os curitibanos a redescobrirem a cidade, oferecendo novas experiências culturais e gastronômicas”, completou a vereadora.

A mesma lei também instituiu o Dia do Rock no município de Curitiba, a ser celebrado anualmente no dia 13 de julho, reafirmando o papel da cidade como um importante polo do rock no Brasil. Os objetivos do projeto são fomentar o turismo temático, estimular a economia local, promover eventos culturais, incentivar o uso responsável do espaço público e valorizar a cena musical curitibana.

“Em julho de 2023, a comemoração do Dia Mundial do Rock foi marcada por uma programação diversificada, com atrações para todos os públicos, gerando um impacto econômico e cultural significativo. A relevância das rotas turísticas e culturais em Curitiba também se reflete em outras iniciativas. Um exemplo disso é a Rota da Cerveja Artesanal do Paraná, instituída pela lei estadual 18.980/2017. O sucesso dessa iniciativa demonstra o potencial de Curitiba para desenvolver e promover rotas que valorizem a cultura local”, complementou a vereadora na justificativa.

Como funcionará a Rota Moto e Rock?

Os estabelecimentos que poderão integrar a Rota Moto e Rock incluem bares, restaurantes e casas de show com temática voltada ao rock, além de oficinas e lojas de equipamentos e vestuário voltados ao público motociclista, e espaços que promovam apresentações musicais, exposições, eventos e encontros culturais correlatos.

Caberá à Prefeitura a responsabilidade de regulamentar e identificar os locais que poderão integrar a Rota Moto e Rock, além de desenvolver ações de incentivo à participação e divulgação, como materiais promocionais, sinalização e um calendário oficial de eventos.

A iniciativa também prevê o estímulo a parcerias com o setor privado, entidades culturais e associações de motociclistas, visando fortalecer a proposta. O Poder Executivo poderá ainda autorizar o uso de espaços públicos para a realização de eventos relacionados à rota, desde que haja interesse público e respeito à legislação vigente.

Na sessão plenária do dia 2 de junho, Tathiana Guzella discursou no Grande Expediente da sessão ordinária sobre a importância da implementação do projeto de lei. “Hoje eu quero apresentar para vocês um projeto de lei que cria o polo motociclista aqui em Curitiba. Qual é o objetivo de se criar um polo? É justamente facilitar o investimento, fomentar práticas para que nós tenhamos em Curitiba um polo motociclista. E aqui minha proposta é que isso ocorra na rua João Negrão, que até 2017 inclusive tinha aos sábados um café da manhã ofertado por aqueles diversos comerciantes mecânicos que têm seus estabelecimentos comerciais no entorno da região”, disse.

O projeto de lei que cria a Rota Moto e Rock aguarda análise da Projuris (Procuradoria Jurídica). Se for aprovado, passar pela votação em plenário e sancionado, a lei entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial de Curitiba.