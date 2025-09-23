Curitiba pode ganhar museu em memória às vítimas da ditadura militar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O deputado estadual Goura (PDT) enviou um ofício ao governador Ratinho Junior propondo a criação do Museu da Memória da Ditadura no Paraná Teresa Urban. A proposta tem como objetivo criar um espaço dedicado às vítimas e aos que resistiram à Ditadura Civil-Militar, que ocorreu entre os anos de 1964 a 1985.

Conforme o deputado, o museu seria criado junto ao Museu da Imagem e do Som (MIS/PR), no Centro de Curitiba, onde antigamente ficava localizada uma prisão.

“Nosso objetivo, ao propor a criação na antiga prisão é guardar e expor os registros do período, promover ações educativas, homenagear as vítimas e fortalecer a democracia no Paraná”, explica o deputado.

Goura destaca que o Paraná possui marcas significativas do período da ditadura e que preservar esse patrimônio histórico-cultural é dever público de memória e justiça.

Quem foi Teresa Urban?

De acordo com o deputado, a escolha do nome seria uma homenagem a memória da jornalista e militante Teresa Urban. Ela é reconhecida nacionalmente pela defesa dos direitos humanos, do meio ambiente, da democracia e da liberdade de imprensa. Conforme Goura, durante a ditadura, Teresa foi presa naquele mesmo prédio em que hoje está o MIS.

“Estamos convictos de que a criação deste museu será um marco de reconhecimento histórico e de compromisso do Paraná com a verdade, a memória e a justiça”, alerta Goura.

Para o filho da jornalista, Gunther Furtado, a mãe gostaria que o lugar promovesse ações educativas e culturais para estudantes, pesquisadores e a sociedade em geral.

“Ninguém foi dono da cabeça da Dona Teresa enquanto ela viveu, mas acho que ela gostaria da ideia. É importante resgatar o que ela falava”, destaca Gunther.