Moradores de Curitiba passam a contar, a partir desta sexta-feira (27) com a vídeoconsulta, destinada àqueles casos suspeito de covid-19. Quem tem dúvidas com relação aos sintomas da doença pode ligar para o (41) 3350-9000. Em casos mais graves, os pacientes recebem um link por sms, pelo qual poderão ter acesso à vídeoconsulta com um médico. O objetivo da nova tecnologia é diminuir os fluxo de pacientes nas unidades de sáude, baixando assim as possibilidades de contágio.

O atendimento começa por telefone, quando o paciente liga e relata seus sintomas e depois, caso necessário, passa à vídeoconsulta. A prefeitura ressalta que este número é apenas para casos de suspeita de coronavírus. Para outros serviços basta ligar para o 156.

A tecnologia foi doada ao município pela empresa de agendamento de consultas Doctoralia, com sede brasileira em Curitiba. “A tecnologia permite que as pessoas suspeitas da doença não precisem sair de casa para se consultar com um médico do SUS curitibano, o que poderá minimizar os efeitos do novo coronavírus na capital”, afirmou o prefeito Rafael Greca. O objetivo é atender 700 pessoas por dia.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

