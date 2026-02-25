Curitiba participa de feira de turismo em Lisboa e promove novo voo direto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba está participando da feira BTL Lisboa como coexpositora no estande do Viaje Paraná, buscando ampliar sua presença no mercado turístico europeu. O evento, que ocorre de 25 de fevereiro a 1º de março em Portugal, é considerado um dos mais relevantes do setor na Europa, com expectativa de reunir 82 mil visitantes e 1.600 expositores.

O foco da capital paranaense nesta edição é se posicionar como hub estratégico entre Brasil e Europa, impulsionada pelo novo voo direto Curitiba-Lisboa, operado pela TAP Air Portugal, com início previsto para julho. A cidade apresenta sua infraestrutura urbana, segurança e vocação para o turismo cultural, gastronômico e de eventos.

Durante a feira, o IMT – Curitiba Turismo apresenta dados atualizados de desempenho turístico, infraestrutura hoteleira e ampliação da malha aérea. A agenda inclui reuniões com operadores portugueses e europeus, companhias aéreas e investidores.

Paralelamente ao evento, Curitiba está capacitando 50 agentes de viagens em Lisboa, em parceria com a PR Turismo. A ação faz parte da estratégia de inserção internacional da cidade e ocorre após um ano recorde para o turismo internacional do Paraná, que recebeu mais de 1 milhão de turistas estrangeiros em 2025.

A participação na BTL Lisboa 2026 reforça os esforços de Curitiba para se consolidar como um dos destinos brasileiros mais preparados para receber o viajante europeu, aproveitando a nova conexão aérea direta com Portugal.