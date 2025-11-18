Curitiba paga 2ª parcela do 13º salário a 47 mil servidores e aposentados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realiza nesta quarta-feira (19/11) o pagamento da segunda parcela do 13º salário para mais de 47 mil pessoas, incluindo servidores ativos, aposentados e pensionistas. O valor líquido total a ser depositado é de aproximadamente R$ 99,8 milhões, o que deve impactar a economia local.

O pagamento foi antecipado em relação ao prazo legal máximo de 20 de dezembro. Diferentemente da primeira parcela paga em abril, que correspondia a 50% do salário ou benefício sem descontos, esta segunda parcela inclui todos os descontos obrigatórios.

Os descontos aplicados incluem imposto de renda, contribuição previdenciária (IPMC para estatutários ou INSS para outros vínculos), pensões judiciais (quando aplicável), plano de saúde para vinculados ao Instituto Curitiba de Saúde (ICS) e previdência complementar CuritibaPrev (para optantes).

Servidores ativos podem consultar o valor a receber no Portal do Servidor, enquanto aposentados e pensionistas devem acessar o portal do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba). É necessário informar CPF e senha para acesso.

A prefeitura informa que haverá um contracheque de ajuste em dezembro, detalhando todos os descontos conforme a legislação. Esta medida atende a uma exigência do Governo Federal relacionada ao eSocial, sendo implementada pela primeira vez este ano.