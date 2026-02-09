Curitiba oferece vacinação gratuita para cães e gatos no Pinheirinho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba promoverá uma campanha de vacinação gratuita para cães e gatos na Regional Pinheirinho de 24 a 27 de fevereiro. A ação atenderá 400 animais dos bairros Pinheirinho, Lindóia, Fanny, Novo Mundo e Capão Raso, oferecendo imunização contra raiva, vacina polivalente, vermífugos, antipulgas e sarnicidas.

O atendimento será realizado na Rua da Cidadania do Pinheirinho, ao lado do Terminal do Pinheirinho. Para participar, é necessário fazer agendamento prévio pelo site da Rede de Proteção Animal, na área de Eventos. Os tutores devem ter cadastro atualizado no site e serem beneficiários do programa Armazém da Família.

Durante a campanha, as equipes também fornecerão informações sobre o Programa Municipal de Castração Gratuita. As avaliações de saúde realizadas no evento são uma etapa prévia às castrações.

A iniciativa marca a retomada do programa de vacinação em 2026 e conta com a parceria da Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A ação visa promover a saúde animal e o controle de zoonoses na região.