Curitiba oferece última chance de obter medalhas do Circuito de Corrida 2025

27/11/25 13h01
Smelj promove etapas finais das Corridas Smart com retirada de medalhas do Circuito de Corrida de Curitiba 2025. Foto: Ricardo Marajó/SECOM

Neste fim de semana, dias 29 e 30 de novembro, Curitiba realiza as etapas finais das Corridas Smart, oferecendo a última oportunidade para os participantes conquistarem as medalhas do Circuito de Corrida de Rua de 2025. O evento, organizado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, acontecerá no Parque Bacacheri, das 7h às 11h.

As Corridas Smart permitem que os participantes façam uma corrida ou caminhada de no mínimo 5 km em percurso livre, desde que comprovem a distância e o tempo por meio de qualquer aplicativo de corrida. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Guia Curitiba, a partir das 6h do dia escolhido para a corrida.

Estarão disponíveis medalhas de todas as quatro etapas do Circuito de Corrida de Rua de Curitiba 2025. No sábado e no domingo, serão distribuídas 260 medalhas da 1ª etapa, 140 da 2ª etapa, 260 da 3ª etapa e 350 da 4ª etapa, em cada dia.

O ponto de largada e chegada deve ser no local das inscrições, no Parque Bacacheri, localizado na Rua Paulo Nadolny, 136, próximo ao posto da Guarda Municipal. Os corredores interessados devem comparecer ao local para retirar suas medalhas após completarem o percurso escolhido.

