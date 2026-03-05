Curitiba oferece troca de recicláveis por alimentos em 13 bairros hoje

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realiza nesta quinta-feira (5) o programa Câmbio Verde em 13 pontos da cidade. A iniciativa permite que moradores troquem materiais recicláveis por frutas e verduras frescas.

O Câmbio Verde acontece em diferentes horários e locais, incluindo bairros como Fazendinha, Santa Quitéria, CIC, Campo Comprido, Pilarzinho, Santa Felicidade, Vista Alegre e Parolin. Os horários variam entre 9h e 16h, dependendo do ponto de coleta.

Como funciona a troca

Para participar, os cidadãos devem levar materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, vidro e metal aos pontos de coleta. A cada 4 kg de recicláveis, o participante recebe 1 kg de frutas e verduras da época.

Além de incentivar a reciclagem, o programa visa promover a alimentação saudável e apoiar pequenos produtores rurais da região metropolitana de Curitiba, que fornecem os alimentos.

A Prefeitura recomenda que os interessados verifiquem o horário específico de atendimento em cada local para não perder a oportunidade de participar da troca. A lista completa com endereços e horários está disponível no site oficial da prefeitura.