Curitiba oferece troca de recicláveis por alimentos em 11 pontos nesta terça

A Prefeitura de Curitiba realiza nesta terça-feira (24) o programa Câmbio Verde em 11 pontos da cidade. A iniciativa permite que moradores troquem materiais recicláveis por frutas e verduras frescas.

O Câmbio Verde acontecerá em bairros como CIC, Pinheirinho, Rebouças, Cajuru, Bairro Alto e Tatuquara. Os horários variam entre 9h e 16h, dependendo da localidade.

No CIC, o ponto de troca ficará na Rua Davi Xavier da Silva, entre as ruas Antônio Luza e Ivo Odia, das 9h às 10h. Já no Pinheirinho, haverá dois locais: na Rua Des. Ernâni Guarita Cartaxo e na Rua Laudelino Ferreira Lopes, também das 9h às 10h.

No período da tarde, o programa atenderá regiões como o Bairro Alto, com três pontos de troca das 14h às 16h. No Tatuquara, haverá atendimento das 15h às 16h em dois locais.

Para participar, os moradores devem levar materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, vidro e metal. A cada 4 kg de recicláveis, o cidadão recebe 1 kg de frutas e verduras.

Além do Câmbio Verde, a prefeitura oferece outros serviços itinerantes nesta terça, como coleta de lixo tóxico no Terminal Portão, atendimento do Consultório na Rua e vagas de emprego no SINE Móvel em três locais da cidade.