Curitiba oferece serviços móveis e feiras em diversos bairros neste domingo

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza neste domingo (14) diversos serviços itinerantes e feiras em diferentes pontos da cidade. Os moradores poderão acessar atendimentos da URBS, feiras de arte e artesanato, além de feiras livres em vários bairros.
O URBS Móvel estará presente no evento Domingo no Centro, na Rua XV de Novembro, das 9h às 15h, oferecendo serviços de transporte público à população.
Três feiras de arte e artesanato acontecem em diferentes regiões: na Praça Garibaldi (São Francisco), das 9h às 14h; na Praça 29 de Março (Água Verde), das 8h às 13h; e na Avenida José Gulin (Bacacheri), também das 8h às 13h.
Já as feiras livres estarão distribuídas em oito locais: Bacacheri, Barreirinha, Cajuru, Campo Comprido, Mercês, Prado Velho, Vista Alegre e Menonitas. A maioria funciona das 7h às 13h, com exceção da feira de Vista Alegre (8h às 12h) e Menonitas (8h às 14h).
Essas iniciativas visam facilitar o acesso dos cidadãos a serviços e produtos locais, promovendo também o comércio e a cultura nos bairros da capital paranaense.