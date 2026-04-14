Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos nesta quarta

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza nesta quarta-feira (15) diversos serviços itinerantes em diferentes pontos da cidade. Entre as opções estão coleta de lixo tóxico, atendimento do Sine Móvel para busca de emprego, unidades do Fala Móvel para consultas públicas, feiras de artesanato, feiras livres e o programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Rui Barbosa, no centro da praça, das 7h30 às 15h. O Sine Móvel atende em três locais: Centro POP Solidariedade, Rua da Cidadania Pinheirinho e Projeto Base, das 9h às 15h. O serviço oferece orientação para quem busca oportunidades de trabalho e emissão de documentos.

As unidades do Fala Móvel estarão em oito pontos diferentes, divididos entre manhã e tarde. Pela manhã, os locais são Ceasa, Terminal Campina do Siqueira, Shopping Boulevard e Circuito Atacado e Varejo no CIC. À tarde, os atendimentos acontecem na EM Margarida Orso Dallagassa, Igreja Bom Pastor, Supermercado Wenceslau e novamente no Circuito Atacado e Varejo. O programa permite que moradores sugiram melhorias para a cidade.

Quatro feiras de artesanato funcionam em diferentes horários: Fazendinha (10h às 17h), Boqueirão (9h às 16h), Ucrânia no Bigorrilho (11h às 17h) e Poty (9h às 14h). As feiras livres acontecem em diversos bairros, com opções diurnas e noturnas, além de feiras orgânicas em pontos como Ahú, Emater e Praça do Expedicionário.

O Câmbio Verde atende 13 localidades, principalmente nos bairros Portão, Sítio Cercado, Cajuru e Xaxim. O programa funciona em horários alternados entre 9h e 16h, permitindo a troca de materiais recicláveis por produtos alimentícios.