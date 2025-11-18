Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta quarta-feira (19). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, URBS Móvel, feiras de artesanato, feiras livres e orgânicas, além do programa Câmbio Verde.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Sites, na Av. Visconde de Guarapuava, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atende em três locais: Rua da Cidadania CIC, Paróquia Santo Antônio no Boa Vista e Associação da Dona Maria no Tatuquara, das 9h às 15h.

O URBS Móvel estará presente na 1ª Feira de Serviços da Rua da Cidadania CIC, das 9h às 14h. Diversas feiras de artesanato ocorrem em bairros como Fazendinha, Boqueirão, Bigorrilho e Centro, com horários variados.

As feiras livres e orgânicas acontecem em vários pontos da cidade, como Bigorrilho, Boa Vista, São Francisco, Centro Cívico, Alto da Glória, Bacacheri, entre outros. Os horários variam entre diurno e noturno, atendendo diferentes públicos.

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, está presente em diversos bairros como Portão, Lindóia, Sítio Cercado, Xaxim e Cajuru. Os horários de atendimento são específicos para cada localidade.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diferentes tipos de atendimento, levando-os para perto das comunidades em diversos bairros de Curitiba.