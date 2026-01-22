Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade hoje

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza nesta quinta-feira (22) diversos serviços itinerantes em diferentes regiões da cidade. Os moradores podem acessar atendimentos como coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, feiras de artesanato, feiras livres e o programa Câmbio Verde.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Pinheirinho, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atende das 9h às 15h na FAS SOS no Jardim Botânico e na Mesa Solidária Luz dos Pinhais no Centro.

Feiras de artesanato ocorrem no Cajuru (14h às 20h) e no Pinheirinho (10h às 17h). Diversas feiras livres e noturnas estão espalhadas por bairros como Água Verde, Cristo Rei, Jardim das Américas, Boa Vista e Capão Raso, em horários variados.

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por hortifrútis, atende em 13 pontos da cidade, incluindo Vila São Jorge, Portelinha, Vila Sandra, Caiuá, Lamenha Pequena e Parolin. Os horários variam conforme a localidade.

A Prefeitura recomenda que os cidadãos interessados confiram os endereços e horários específicos de cada serviço antes de se deslocarem.