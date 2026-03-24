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Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 24/03/26 15h02
Confira a lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba. Foto: Ricardo Marajó/SECOM

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza nesta quarta-feira diversos serviços itinerantes em diferentes regiões da cidade. Entre as opções estão a coleta de lixo tóxico, atendimento do SINE Móvel, consultas públicas do programa Fala Curitiba, feiras de artesanato e o programa Câmbio Verde.

A coleta de lixo tóxico acontece das 7h30 às 15h no Terminal Portão. Já o SINE Móvel atende das 9h às 15h no Santuário Nossa Senhora do Carmo, no Boqueirão, e na Praça Osório. O programa Fala Curitiba estará em diversos pontos pela manhã e tarde para receber sugestões de melhorias para a cidade.

Feiras e trocas de recicláveis

Várias feiras de artesanato ocorrem em bairros como Fazendinha, Boqueirão, Bigorrilho e Centro. Há também feiras livres e noturnas em diferentes locais. O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por hortifrútis, atende em diversos pontos como São José, Vila Leão, Vila Lindoia, Vila Fanny, entre outros.

Os horários e endereços específicos de cada serviço podem ser consultados no site da prefeitura. A iniciativa visa facilitar o acesso dos cidadãos a serviços públicos essenciais em diferentes regiões de Curitiba.

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