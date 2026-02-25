Prefeitura Itinerante

Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 25/02/26 15h05
Coleta do lixo tóxico. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta quinta-feira (26). Os cidadãos podem acessar atendimentos como coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, feiras de artesanato e orgânicas, além do programa Câmbio Verde.

No Terminal Cabral, o caminhão de coleta de lixo tóxico estará disponível das 7h30 às 16h para receber materiais como pilhas, baterias, lâmpadas e eletrônicos. Já o SINE Móvel oferecerá serviços relacionados a emprego em três pontos: Praça Osório, Rua da Cidadania Tatuquara e Terminal Campo Comprido, das 9h às 15h.

As feiras de artesanato e orgânicas acontecem em diversos bairros, como Portão, Água Verde, São Francisco e Cabral. Os horários variam entre 7h e 22h, dependendo da localização. O programa Câmbio Verde, que troca recicláveis por alimentos, estará presente em 14 pontos da cidade, incluindo São Braz, Vila Real, Nossa Senhora das Graças e Vila Pompeia.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso dos cidadãos a diferentes atendimentos públicos, levando-os para perto de suas residências e locais de grande circulação. É importante que os interessados verifiquem os horários específicos de cada serviço em sua região.

