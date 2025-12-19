Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade neste sábado, 20 de dezembro. Os cidadãos podem aproveitar opções como coleta de lixo tóxico, feiras livres e orgânicas, além de pontos de venda de pescados.

No Terminal CIC, localizado na Rua Pedro Gusso, haverá coleta de lixo tóxico das 7h30 às 15h. Esse serviço permite o descarte adequado de materiais como pilhas, baterias, lâmpadas e eletrônicos.

Diversas feiras livres e orgânicas acontecem em bairros como Orleans, Centro, Batel, Alto da Glória, Bom Retiro, Santa Felicidade, Pilarzinho, Portão, Seminário, Vila Guaíra, Vila Hauer, Jardim Botânico, Bigorrilho e Santa Quitéria. Os horários variam entre 7h e 20h, dependendo da localização.

Destaque para a Feira Gastronômica no Batel, que funciona das 12h às 20h na Rua Carneiro Lobo. Já o Ponto de Pescado Boa Vista atende das 7h às 13h na Avenida Paraná, 3600.

A iniciativa visa facilitar o acesso dos moradores a serviços e produtos frescos em diferentes regiões, promovendo também o comércio local. Para mais informações sobre endereços e horários específicos, os cidadãos podem consultar o site oficial da prefeitura.