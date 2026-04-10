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Curitiba oferece serviços itinerantes e feiras neste sábado

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 10/04/26 15h10
Confira a lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba. Foto: Hully Paiva/SECOM

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza neste sábado (11) serviços itinerantes em diversos pontos da cidade, incluindo coleta de lixo tóxico, atendimento do Sine Móvel e feiras de artesanato e produtos. Os serviços funcionam em horários variados conforme a localidade.

A coleta de lixo tóxico acontece em Santa Felicidade, na Rua Santa Bertilla Boscardin com Via Veneto, das 7h30 às 15h. O Sine Móvel estará na Praça Enoch Araújo Ramos, no CIC, durante o 10º Festival Internacional Street of Style, das 9h às 15h.

Dez feiras de artesanato funcionam em diferentes bairros. No Centro, a Feira Luiz Xavier ocorre na Rua XV de Novembro das 8h às 13h, e a Feira Passeio Público na Rua Presidente Faria no mesmo horário. A Feira Gralha Azul, no Novo Mundo, e a Feira Vitória Régia, no CIC, abrem das 9h às 17h. Outras opções incluem Santa Quitéria, Hauer, Jardim Botânico, Sítio Cercado, Tatuquara, Juvevê e Água Verde.

As feiras livres e orgânicas também funcionam em diversos bairros. A Feira Gastronômica do Batel, na Rua Carneiro Lobo, abre das 12h às 20h. Feiras orgânicas acontecem no Jardim Botânico, Passeio Público, Praça da Ucrânia, Santa Felicidade e Santa Quitéria, todas das 7h às 12h. A Feira do Litoral na Praça Dezenove de Dezembro e a Direto da Roça em Orleans funcionam das 7h às 12h. O Ponto de Pescado da Boa Vista, na Avenida Paraná, atende das 7h às 13h.

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