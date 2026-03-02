Curitiba oferece serviços de saúde para mulheres em todas as fases da vida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba destaca os serviços e cuidados oferecidos ao público feminino em todas as fases da vida, no mês dedicado à valorização da mulher. As mulheres representam 52,7% da população de Curitiba, totalizando mais de 920 mil habitantes, segundo estimativas do Ministério da Saúde para 2024.

O Programa da Criança da SMS acompanha meninas desde o nascimento, com atenção especial na pré-adolescência e adolescência. A cidade vem reduzindo significativamente a gravidez na adolescência através de orientações e oferta de métodos contraceptivos nas unidades básicas de saúde.

A vacinação é prioridade para garantir um crescimento saudável. Destaca-se a vacina contra o HPV, disponível para meninos e meninas de 9 a 14 anos, que previne o câncer de colo do útero e outros tumores. Exames preventivos para câncer de colo do útero e mama também estão disponíveis nas unidades de saúde.

Para gestantes, o programa Mãe Curitibana oferece acompanhamento desde o planejamento familiar até o desenvolvimento da criança. A secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak, ressalta a importância do início precoce do pré-natal para identificar riscos e definir o acompanhamento necessário.

A SMS também orienta sobre a importância de uma alimentação saudável e prática de atividade física em todas as fases da vida, visando prevenir doenças como obesidade, diabetes e hipertensão. Para fumantes, há um programa de controle do tabagismo oferecido nas unidades de saúde.