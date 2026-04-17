Curitiba oferece plantão gratuito para tirar dúvidas sobre incentivos

A Prefeitura de Curitiba abre na próxima quinta-feira (23/4) um plantão de atendimento gratuito para esclarecer dúvidas sobre os incentivos do programa Curitiba de Volta ao Centro. O serviço presencial acontece quinzenalmente, das 9h às 12h, na Escola de Patrimônio, na Rua Kellers, 63, no bairro São Francisco. O agendamento já está disponível no portal do programa ou na Agenda Online da Prefeitura.

O plantão é voltado para proprietários de imóveis, investidores, empresários e empreendedores interessados em aproveitar os benefícios oferecidos para a revitalização do centro da cidade. Representantes de todos os órgãos envolvidos na estruturação do pacote de incentivos estarão presentes para prestar orientações.

Para agendar, é necessário acessar o portal do programa, clicar no banner de incentivos e seguir para a Agenda Online. O usuário deve fazer login no e-Cidadão, selecionar a opção de atendimento especial e escolher entre benefícios fiscais, construtivos ou econômicos, conforme sua necessidade.

Pacote reúne R$ 163 milhões em incentivos

O programa Curitiba de Volta ao Centro foi regulamentado em março de 2026 e prevê R$ 163 milhões em incentivos fiscais, econômicos e construtivos. Entre as medidas estão editais de subvenção que podem custear até 50% das obras de retrofit, totalizando R$ 30 milhões em apoio direto. Há também possibilidade de zerar o IPTU até 2032, descontos em ITBI e ISS, isenção de taxas de licenciamento e ampliação do potencial construtivo.

Imóveis históricos contam com incentivos reforçados para estimular usos contemporâneos preservando a memória urbana. Profissionais autônomos podem obter isenção total do ISS Fixo, facilitando a instalação de novos negócios na região. O primeiro edital de subvenção está em consulta pública até esta sexta-feira (17/4).