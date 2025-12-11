Curitiba oferece piscinas, lazer nos parques e festa do Maestro da Bola no fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) de Curitiba promoverá um fim de semana repleto de atividades gratuitas para encerrar o ano de 2025. A programação inclui os programas Viva o Sábado, com atividades nas piscinas municipais, e Lazer no Parque, que anima os domingos em áreas verdes da cidade.

No sábado (13/12), as piscinas aquecidas da Prefeitura estarão abertas das 13h30 às 17h30 nos Clubes da Gente Boa Vista, Santa Felicidade e CIC, além do Centro da Juventude Audi União. Outros espaços como centros esportivos e parques também oferecerão atividades de lazer.

O programa Lazer no Bairro chegará ao Tatuquara e ao Guaíra no sábado, com atividades esportivas e recreativas. No Cajuru, haverá um passeio especial ao Jardim Botânico para a melhor idade, marcando o encerramento das atividades de 2025.

Festa do Maestro da Bola

Um dos destaques do fim de semana será a festa de encerramento do Programa Maestro da Bola, que acontecerá no sábado (13/12), a partir das 8h, no Ginásio do Tarumã. O evento celebrará o sucesso da parceria entre a Prefeitura e o projeto, que oferece atividades gratuitas de futsal para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos.

No domingo (14/12), o Lazer no Parque acontecerá das 14h às 17h30 nos parques Atuba, Lago Azul, Pinhal do Santana, Tropeiros e na Praça Afonso Botelho. As atividades incluem cama elástica, jogos de tabuleiro gigante, mesas de pingue-pongue e circuito infantil de habilidades em bicicletas.

A programação completa visa proporcionar opções de lazer e esporte para todas as idades, promovendo a qualidade de vida e o bem-estar dos curitibanos no encerramento do ano.