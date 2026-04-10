Curitiba oferece palestras gratuitas sobre autismo para educadores

Profissionais da educação pública e privada de Curitiba podem se inscrever gratuitamente para o ciclo de palestras Autismo na Escola: Reflexão e Boas Práticas, que acontece na próxima quarta-feira (15/4), às 14h, no auditório do Setor de Orgânicos do Mercado Municipal. As inscrições estão abertas no portal Aprendere e o evento é promovido pelo Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O quadrinista Fúlvio Pacheco, coordenador da Associação Nacional de Pessoas Autistas, falará sobre Autismo: Arte e Escola. Já a neuropsicopedagoga Jéssica This abordará as Práticas da Psicopedagogia no Ensino Fundamental: Experiência e Vivência. O objetivo é criar um espaço para compartilhar boas práticas de inclusão entre professores e demais profissionais da área.

O evento abre a programação do mês dedicado ao autismo em Curitiba. A rede municipal de ensino atende 5.851 estudantes com a condição, sendo 3.470 no Ensino Fundamental e 2.685 na Educação Infantil, segundo dados da Secretaria Municipal da Educação de 2025. As inscrições podem ser feitas pelo site aprendere.curitiba.pr.gov.br e informações pelo telefone (41) 3221-2262.