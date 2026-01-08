Curitiba oferece opções para alimentação saudável e econômica em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a chegada de 2026, a Prefeitura de Curitiba reforça as opções para uma alimentação saudável e econômica na cidade. A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) mantém equipamentos como os Armazéns e Sacolões da Família, além dos Restaurantes Populares, formando uma rede de acesso a alimentos de qualidade a preços acessíveis.

A nutricionista Morgiana Maria Kormann, coordenadora técnica da SMSAN, destaca que o início do ano é ideal para retomar hábitos alimentares saudáveis. Ela recomenda “descascar mais e desembalar menos”, aproveitando a estrutura única de Curitiba que permite comprar alimentos frescos nos Sacolões da Família e itens básicos nos Armazéns da Família, muitas vezes com preços até 30% menores que no mercado comum.

Entre as dicas para uma alimentação mais saudável, Kormann sugere montar pratos coloridos para garantir variedade nutricional, manter-se hidratado com águas aromatizadas naturais, substituir produtos industrializados por preparações caseiras, usar temperos naturais para reduzir o consumo de sal e aproveitar integralmente os alimentos para evitar desperdício.

A rede pública de Curitiba conta com 33 Armazéns da Família, que oferecem alimentos e itens de higiene a preços subsidiados para famílias de baixa renda. Os Sacolões da Família vendem frutas e hortaliças a preço único por quilo (R$ 3,99). Já os Restaurantes Populares, presentes em seis regiões da cidade, servem refeições completas por R$ 3,00.

Além disso, a cidade incentiva a produção de alimentos através das Fazendas Urbanas e mais de 228 hortas comunitárias. Programas como o Banco de Alimentos e o Mesa Solidária complementam a rede de segurança alimentar, arrecadando e distribuindo alimentos para entidades sociais e pessoas em situação de vulnerabilidade.